綠喊停辦雙城論壇　蔣萬安：預算已通過

台北市長蔣萬安出席台北市公民養成高中職推廣教育課程提案交流論壇。(照:台北市政府) 中評社台北6月3日電／今年雙城論壇輪到台北市舉辦，不過民進黨議員喊出“應該停辦”，因為中國國民黨台北市長蔣萬安選前曾經說過，要辦的話，前提是大陸軍機不再繞台。柯文哲市府時期，國民黨支持如果大陸軍機繞台就不辦的但書。但蔣萬安2日受訪表示，今年預算都已經通過，不會有之前預算但書的問題。



蔣萬安2022年競選台北市長時，曾表示舉辦雙城論壇的3前提，包含“中共不再擾台”、“對台灣釋出善意”、“雙方地位要對等”；前市長柯文哲時期，議會也通過若大陸軍機持續擾台，不得動支預算辦雙城論壇的但書決議。



民進黨台北市議員何孟樺指出，今年雙城論壇編列新台幣139.4萬元，但近來中國對台文攻武嚇且明示轟炸北市意圖，認為市府應宣布停辦2024年雙城論壇以示抗議，以後年度若欲重新舉辦，應以市長所提辦理3要件，於辦理前一個月提出評估報告予議會。不過，國民黨團與民眾黨團都傾向支持續辦雙城論壇。



台北市長蔣萬安2日早上出席台北市公民養成高中職推廣教育課程提案交流論壇時表示，雙城論壇是目前我們跟對岸能夠維持一個交流的平台。這筆預算已經編列並經議會通過，不會有之前預算但書的問題。