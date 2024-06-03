顧立雄憂AIT來電　左正東：AIT不會開心

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／台“國防部長”顧立雄日前受訪時表示，“國防部”很多事情必須要考慮台美關係，否則消息曝光後，還要想“AIT會不會打電話來？”台灣大學政治學系教授左正東2日在政論節目認為，顧立雄講到AIT來電話，AIT不會開心吧，這也違背雙方應有的默契。台灣大學哲學系教授苑舉正表示，顧立雄洩漏一個天大的機密，美國不見得會承認。



苑舉正2日在政論節目《新聞大白話》中表示，顧立雄洩漏一個天大的機密，一般“國防部長”不會說AIT來電話，AIT來電話是叫他去好市多買東西嗎？顧立雄要搞清楚，自己還笑得那麼高興，他講這種話，洩漏一個天大的機密，美國不見得會承認。像美國在台協會主席羅森伯格從去年到現在來了5次，沒有一次講她來做什麼。



苑舉正指出，我們目前所面對的危機，“國防”非常重要，顧立雄居然把美國扯進來，美國AIT來電話是做什麼？顧立雄當過“國安會秘書長”不能夠洩漏機密，他要有點起碼的責任。



左正東則表示，顧立雄與其關心AIT電話，他反而應該思考怎樣鼓舞我們軍方的士氣、調解軍方的負擔、有足夠的軍備，這些才是最關鍵的。況且顧立雄講到AIT來電話，AIT也不會開心吧，這表示AIT常常打電話給“國防部長”嗎？這違背雙方應有的默契。