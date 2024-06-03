栗正傑曝陸防長說這句話　台海兵凶戰危

退將栗正傑。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北6月3日電／根據中國大陸國防部發佈消息指出，正在新加坡出席第21屆香格里拉對話的中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀舉行會談。這是自2022年11月以來，中美防長首次面對面會晤。董軍強調，誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨，自取滅亡。對此，退役少將栗正傑2日在政論節目表示，“董軍講這種話，他已經知道台海之間兵凶戰危，尤其是這不是威嚇性的講話，解放軍的動作已經做出來了”。



栗正傑2日在政論節目《新聞大白話》中表示，“這次的會議有多嚴重，因為形式上來講，從2022年氣球事件之後，中美兩大國在軍事上斷了聯繫，他們兩位國防部長在今年4月份的時候，曾經視訊通話過，面對面這次是第一次”。栗正傑還提到，“這次的見面為什麼美國會這麼著急？因為他們看到不管是在台海或是南海，這兩邊都有可能爆發不可預測的衝突”。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑指出，“他們談的內容非常的坦率，後來董軍發表的演講裡面，他的題目是中國對世界和平的展望和看法，這有兩個重點，第一個就是台灣，第二個就是韓國，台海他講到這麼嚴重，甚至說到粉身碎骨、自取滅亡”。栗正傑擔憂，“兩岸一旦開戰，按照‘國防部’的法律，上士的本俸跟中尉、上尉很接近，如果他陣亡的話，只能拿到210萬，這樣值不值得去賣命？”



最後栗正傑坦言，“所以董軍講這種話，他已經知道台海之間兵凶戰危，尤其是這不是威嚇性的講話，解放軍的動作已經做出來了，聯合利劍的戰備警巡，都表示出來不是純粹嘴巴講，動作已經做出來”。



