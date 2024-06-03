藍委連署4倡議：廢“監院”不廢權　先凍再廢

藍委召開“捍衛監察權，廢除東廠院”記者會，左起羅智強、黃健豪、王鴻薇及徐巧芯。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）針對民進黨“立委”陳亭妃等30位連署提出“廢除考監”的“修憲”案，中國國民黨“立委”包括羅智強、王鴻薇、徐巧芯等12人今天則提出四點聯合倡議，一、更加彰顯五權“憲法”，廢院不廢權；二，先凍再廢，立即斬除“監察院”東廠化的憲政毒瘤；第三，否決人事同意權，展現廢“監察院”決心；第四，廢除“監察院”“修憲”案，應併2026或2028年選舉，否則就是打假球。



羅智強指出，此倡議已事前向國民黨“立法院”黨團和國民黨中央報備，並獲得支持，尤其是其中的廢“監察院”不廢監察權，更沒有違背孫中山創黨的五權“憲法”理念，透過倡議來啟動對於“廢院不廢權”的討論，還有未來監察權如何續行的模式，途徑有兩種，不一定都是回到“國會”來執行，甚至依照“憲法”讓“監察委員”民選也是一種方式，歡迎社會各界一起來討論。



羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇等國民黨“立委”今天召開“捍衛監察權，廢除東廠院”記者會，提出已有12位藍委贊同捍衛監察權，廢除東廠院的“四點聯合倡議”，並要求民進黨立即回應是否支持凍結“監察院”預算、“修憲”復決公投併同2026年或2028年大選舉行。



王鴻薇認為，民進黨執政下的“監察院”不但沒有功能，更變成執政黨酬庸，甚至成為東廠、成為政治追殺的工具，如此的“監察院”廢掉算了。陳亭妃說有29位民進黨“立委”幫忙連署，不確定會不會成為民進黨團版本，既然是過半數的民進黨“立委”同意連署“廢除“考試院”跟“監察院”，現在馬上就要提名“考試委員”，應該要跟賴清德說“不要再提名了”，不要打假球。