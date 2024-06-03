柯建銘說他會篡柯P的位　黃國昌斥胡說八道

白委黃國昌（中）、林國城、張啟楷（右）3日共同接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲日前預言“很快會看到民進黨版的馬王政爭（指賴清德與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘）”，柯建銘也反嗆“等不到，衹有民眾黨‘立委’黃國昌殺你，取而代之黨主席而已”。黃國昌3日抨擊，柯建銘信口開河、胡說八道也不是一天、兩天的事了，見縫插針可以停止了。



柯文哲日前表達，3月14日到“總統府”見蔡英文時，曾向蔡直言，很快就會出現“民進黨版馬王政爭”，就看賴清德可以忍受柯建銘到何時，蔡英文則無回應。柯建銘則在臉書發文批評，柯文哲大言不慚，慣於說謊，而後再說謊，轉移焦點，置換概念，再推責給別人，這種套路，不用再耍弄、再騙了。民進黨在賴清德、卓榮泰領導下，全黨一致。



民眾黨“立委”黃國昌、林國城、張啟楷3日共同接受媒體訪問。



黃國昌表示，柯建銘信口開河、胡說八道，也不是一天兩天了的事情了，對於柯建銘這種欠缺事實基礎、毫無理性的潑糞發言，其實沒什麼回應的必要，唯一要說的事情是，這種見縫插針真的可以停止了。



媒體問及，民進黨“立委”提案廢除“考試院”、“監察院”的“修憲”案，民眾黨態度如何？黃國昌說，廢除考監兩院本就是柯文哲提出憲政改革所擘劃的“國家”藍圖，民眾黨團也已擬具相關“修憲”提案，目前正在連署中。