ECFA生變　盧秀燕籲“賴政府”做3件事

左起，藍委江啟臣、台中市長盧秀燕及台中市藍議員吳振嘉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月3日電（記者 方敬為）中國大陸宣布6月15日起將中止“海峽兩岸經濟合作框架協議”（ECFA）134項“早收清單”項目，中國國民黨台中市長盧秀燕今天對此表示，這是兩岸交惡的後果，呼籲“賴政府”要做到三件事，包括盤點受影響的產業、協助業者轉移外銷市場、協調金融機構對受影響產業放寬貸款條件，不要雨天收傘。



大陸“財政部”公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，將按大陸現行有關規定執行。國台辦對外表示，此舉的根本原因是民進黨當局堅持“台獨”立場，煽動兩岸對立對抗和經濟脫鉤斷鏈，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎。早收清單優惠稅率項目中止比例達28%。



台中市長盧秀燕3日出席“石岡區公共托嬰中心開幕典禮”，針對ECFA生變議題受訪表示，兩岸關係如果不好的話，當然會造成彼此商業上或者各方面的互相報復，所以大陸方面中止ECFA早收清單部分項目稅率優惠，並不意外。



盧秀燕說，事情發生就是發生了，希望“賴政府”要所因應作為，她認為，當務之急要做到三件事，首先就是要盡快盤點受影響的產業別，相信許多中小企業會因此受到影響，尤其在貨品外銷出口方面，希望民進黨政府能夠盡快掌握，確認影響的層面範圍。



盧秀燕表示，其次是，要針對各行各業受到影響的業者，予以產業轉型等相關協助，早尋替代管道、分散外銷市場，彌補ECFA生變相關損失；第三是，協調金融機構對受影響的業者放寬服務條件，ECFA生變事發突然，有些行業可能還有貸款情形，假設因此導致也者出口業績重創，有些業者的貸款也會有問題，希望政府在金融方面能夠協調銀行業者，不要雨天收傘。