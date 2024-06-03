電信公司否認給王義川資料　林國成轟見鬼了

民眾黨委員林國成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）“王義川風暴”引發外界質疑民進黨藉執政權力監控民眾手機訊號。台灣民眾黨“立委”林國成3日質詢批評，這是綠色執政成為綠色恐怖的問題，全民高度重視，“數發部”、NCC等部會的書面報告卻衹有2頁、3頁？人民不信任來自於政府不認真！他痛批，全黨挺一人情有可原，但整個政府挺一人，會把台灣的人權當掉。



林國成說，三大電信公司（中華、遠傳、台灣大）都說沒有提供資料，那就見鬼了，民進黨政策會執行長王義川哪來的資料做比對？那就很簡單，就是假新聞，檢調已在偵辦，但他向NCC正式檢舉，你們怎處理？NCC主委陳耀祥回應，既然“立委”正式檢舉，NCC就按照法定程序處理，看是否落實事實查證。



民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在“立法院”外頭的群眾年齡，跟民眾黨519活動在民進黨樓下那些“小草”的基地台訊號比起來是不同人，與之前太陽花群眾有沒有重復等。



“立法院”交通委員會3日邀請“數發部”長黃彥男、通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、“法務部”常務次長黃謀信、個資保護委員會籌備處副主任鄭其昀及中華電信董事長郭水義就“國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益”進行專題報告。