在野將提修財劃法增地方稅收　盧秀燕：支持

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月3日電（記者 方敬為）藍白委預計聯手提案《財政收支劃分法》修正，擬要求政府釋出15%稅收給地方縣市，綠營批評在野是為了政治目的讓“地方包圍中央”。國民黨台中市長盧秀燕今天對此表示，她全力支持修法，目前的財政收支劃分對地方政府很不公平，她強調，修法目的不是要向“中央”要錢，而是希望把更多地方稅收比例留在地方使用。



中國國民黨與台灣民眾黨聯手推動“國會”改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定財政收支劃分法發動攻勢，藍白執政16個縣市共同研議修正建議，將由國民黨“立院”黨團提案修法，要求政府釋出15%稅收、約新台幣5133億元給地方縣市，“立法院”財委會預計6月5日舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，將邀地方首長出席說明。相關舉動被民進黨質疑是出於“政治目的”。



盧秀燕3日出席“石岡區公共托嬰中心開幕典禮”，對於財劃法修法表達“全力支持”，並強調修法是多年來所有地方政府共同的心願！



盧秀燕指出，過去地方政府其實沒有現在這麼窮，地方政府過去的預算短差沒有這麼大，為什麼？因為在25年前，當時的財政收支劃分法統籌分配款裡面，“中央”留60%、地方留40%，可是25年前“中央”片面修法，把地方的分配款比例降至25%，變成“中央”75%、地方25%，導致每個縣市自有財源不足，以及年度預算短差。