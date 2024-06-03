周典論助郭連署涉賄遭押半年　藍議長籲交保

國民黨新北市議長蔣根煌率8位縣市議長召開記者會，呼籲讓周典論交保就醫。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月3日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍屏東縣議長周典論因涉嫌出資替鴻海創辦人郭台銘爭取連署書參選2024，去年12月遭羈押禁見至今。中國國民黨籍新北市議長蔣根煌今日率8位縣市議長召開記者會，連署呼籲司法機關應該讓有心臟疾病的周典論交保就醫。



其餘與會成員還有周典論女兒周孟蓉、周芸均。周芸均在現場也哽咽痛批司法為政治服務，難道要讓周典論冤死在牢裡嗎？



蔣根煌身兼全台正副議長聯誼會長，他今日召開“全台地方議會議長、副議長二次聲援屏東議長周典論”記者會，出席成員包括新竹市議長許修睿、苗栗縣議長李文斌、雲林縣議長黃凱、澎湖縣議長陳毓仁、連江縣議長張永江、新竹縣副議長王炳漢、屏東縣副議長盧文瑞、台東縣副議長林琮翰，以及周典論女兒周孟蓉、周芸均。



今日記者會上蔣根煌準備了一面聯合聲明書手板，呼籲盡速讓周典論交保就醫，包括蔣根煌等9位今日出席的正副議長一起在聲明書上簽名。



蔣根煌去年12月就曾召開第一次聲援周典論的記者會。



蔣根煌指出，周典論自去年12月遭收押禁見，至今已5個多月，近期屏東地方法院又延押2個月，期間禁止接見、通訊。社會上有許多重大刑案，甚至都還可以交保，可是針對這起案件，有必要這樣長期羈押下去嗎，目前看來即將羈押7個月，這是很不合理的。