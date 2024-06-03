挑撥民眾黨內矛盾　綠委要柯文哲處理黃國昌

民進黨團今天要柯文哲坐下來談。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）“國會”改革法案引發青鳥行動，賴清德與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘被質疑是否不同調，甚至民眾黨主席柯文哲預言將出現民進黨版“馬王政爭”。柯建銘昨晚先在臉書澄清，今天被問到同樣問題說，柯文哲自己才要小心，民眾黨團總召黃國昌會直接幹掉你，取而代之，何必政爭。柯文哲自己小心，不要自家燒火，還在看天邊彩霞。洪申翰則直白，選後現在最想破壞民眾黨與民進黨溝通就是黃國昌，要來破壞彼此溝通善意。柯文哲應該很清楚，要與民進黨對話要先處理的就是黃國昌，柯文哲願不願意丟包黃國昌與傅崐萁？



不過，柯建銘話鋒一轉也釋善意，他說，我們非常祈求能夠坐下來談一談。民進黨團幹事長吳思瑤也說，我們要對柯文哲喊話，希望有幾個議案柯文哲可以不要跟國民黨合作。



柯建銘指出，民進黨在賴清德及“行政院長”卓榮泰領導下，整黨一致，柯文哲卻亂言誣衊他與賴清德、卓榮泰不一致，如此一石兩鳥的挑撥離間、推卸責任，“連小草都不會相信”，實在惡質之極。



柯建銘嗆柯文哲說，“你等不到民進黨馬王政爭”，你們民眾黨也不會有，因為黃國昌會直接幹掉你，取而代之，何必政爭。



民進黨“立法院”黨團今天召開“還要鬥下去嗎？朝野該對話吧！”黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄、“立委”洪申翰出席。



今天黨團砲火稍有收斂，柯建銘說，激情過後朝野還要鬥下去嗎？“國會”改革法案在5月28日表決前，我們就一直呼籲，“國家”是大家的，議事正常是非常重要，難道未來四年還要繼續對立下去嗎？有句話叫做態度決定高度。他要告訴柯文哲，你的態度決定高度，柯的思考模式大家都很清楚，說一個謊再轉移焦點，再推卸責任，都是別人的錯，但是這一套已經沒有用，大家看得很清楚。