AI九巨頭齊聚台灣　超微蘇姿丰演講登場

超微董事長暨執行長蘇姿丰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月3日電（記者 張穎齊）台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4至7日登場，此次最受矚目的9名AI科技巨頭的專題演講於2至6日舉行，包括輝達執行長黃仁勳、美超微創辦人梁見後、超微董事長暨執行長蘇姿丰、美國高通總裁Amon、Intel執行長Gelsinger、聯發科副董事長蔡力行、恩智浦技術長Reger、台達研究院長闕志克、和Arm執行長Haas，全球頂尖科技巨頭全都聚集在一起，堪稱是史上最強COMPUTEX。超微半導體總裁蘇姿丰（Lisa Su）上午演講，台下有大批VIP聆聽。



今年論壇以“生成式AI新賽局”（Let’s Talk Generative AI）為主題，邀請國際AI專家深入探討AI應用布局及關鍵硬體創新兩大核心面向，包括運算晶片、雲端服務、智慧商機、智慧視覺、空間運算、Deepfake等前瞻趨勢發展，以及應用產業技術革新。



COMPUTEX 2024在台灣盛大舉行，主場地位在台北市南港展覽館。備受矚目的九巨頭已陸續進行專題演講。昨日登場的是身價千億美金的台裔美國企業家、圖形晶片公司輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），2日晚間已在台大體育館演講完，受到廣大迴響。



3日上午9點半是台裔美籍超微半導體總裁蘇姿丰（Lisa Su），在南港展覽館進行開幕專題演講。11時半由晶片公司ARM（安謀）首席執行長Haas（哈斯）在台北漢來大飯店演講。下午1點半為美國高通總裁暨執行長Cristiano Amon（阿蒙）也在南港展覽館演講。



4日上午11點則是全球營收最大的半導體晶片製造商Intel執行長Gelsinger（蓋爾辛格）、下午1點半是聯發科副董事長蔡力行。5日上午9點半是資訊科技公司美超微（Supermicro）創辦人、身價1300億元美籍華裔的梁見後（Charles Liang），下午1點半是恩智浦半導體技術長Reger（瑞格爾）。6日上午11點是台達研究院長闕志克。



3日6日在南港展覽館的專題演講，僅開放海內外專業人士與投資者、媒體報名入場，不開放給一般民眾。4至7日有攤位展覽，也是先開放海內外專業人士、投資者入場，僅有7日是一般民眾可進場參觀。