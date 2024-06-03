韓國瑜提暫緩推動衝突性法案　陳其邁樂見

民進黨高雄市長陳其邁。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）針對國民黨籍“立法院長”韓國瑜向藍委們喊話“暫緩推動衝突性法案”，促進朝野和諧、議事順利，民進黨高雄市長陳其邁今天受訪時表示，很高興看到韓院長有同樣的看法，應該要以民生優先，有共識的優先。



藍白強推“國會”改革法案三讀過關，朝野對立氣氛激烈。韓國瑜上週五與國民黨“立委”餐敘時，據透露，韓在席間向藍委們喊話，希望接下來多提民生法案，“暫緩推動衝突性法案”，促進朝野和諧、議事順利，韓國瑜並強調“立院”審查程序的重要性，盼朝野“立委”對法案的不同看法，能多在委員會實質討論，以利院會二三讀順利進行。



陳其邁3日上午出席三民區盤花公園開工動土典禮時接受媒體聯訪。



陳其邁表示，很高興韓院長有同樣的看法，應該要以民生優先，有共識的優先，有很多像怎樣幫助年輕朋友在生活或是就業上，給予比較大的支持，這是大家關心的。其次，在整個經濟的發展，也有很多不合時宜的法令，亟需要修改，都希望“立法院”能夠以民生為念，能夠盡速把有共識的法案先過。



陳其邁表示，至於“國會”調查權覆議跟聽證權部分，也希望藉由未來“行政院”的覆議程序，能夠好好再作審酌，希望能夠合憲合法，也能夠再由公聽會或其他的方式來多聽民眾的意見，不要草率。沒有經過充分的討論，甚至連討論的內容是什麼都不知道的情況之下，通過那麼重要的法案，這個不符合民眾的期待。



陳其邁2018年參選高雄市長敗給韓國瑜，不過韓敗選2020後遭到罷免市長，陳其邁再次透過補選選上高雄市長並順利連任。