徐巧芯：董軍談話講給美國和“台獨”聽

藍委徐巧芯接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）中國大陸“國防部長”董軍2日在新加坡舉行的香格里拉對話上表示，賴清德就職演說赤裸裸暴露出“謀獨”的圖謀和野心，更暗指“有的大國不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實，包括聯大決議”。對此，中國國民黨“立委”徐巧芯向中評社表示，董軍的談話除了講給美國聽，也是講給賴清德與“台獨”支持者聽的。



徐巧芯說，曾自稱是務實“台獨”工作者的賴清德520就職演說就以“中華民國”跟中華人民共和國互不隸屬作為開場白，後續會不會愈走愈獨，引發兩岸戰爭？她認為，中美這次很大一部分就是對此主題進行軍事對話，也讓國際知道他們的立場跟主張。



董軍2日在香格里拉對話發言表示，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時、堅決、有力的作為，遏制“台獨”，確保其圖謀永無得逞之日。誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。董軍昨天的大會發言被視為近年大陸防長在香會最尖銳的言論，反映當前台海緊張情勢。



徐巧芯今天在“立法院”接受中評社訪問表示，中美軍事對話已有好一陣子沒有進行，過去是中國大陸方面不願意，但美國一直強調希望能溝通，因此這次的對話，相信雙邊都有先預做了準備跟相對應的討論。



徐巧芯說，董軍的言論，除了講美國聽，希望台海能維持穩定，避免戰爭發生，某種程度也是講給台灣的“台獨”支持者聽，尤其是自認為務實“台獨”工作者的賴清德。



徐巧芯強調，中美溝通主軸在於台海能和平，這是他們的共識，雖然有些言論比較尖銳，但某種程度就是互表立場，但共識就是雙方要怎樣去克制台海之間的衝突，等於大陸有自制，美方也要對台灣進行某種程度的克制，才有可能會避免兩岸衝突。