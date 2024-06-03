藍提案清查個資外洩　NCC想拖3個月遭轟

NCC主委陳耀祥（中）爭取提交報告的時間在卸任後，引藍白委炸鍋不滿。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）“王義川風暴”引發外界質疑民進黨藉執政權力監控民眾手機訊號。中國國民黨“立委”魯明哲提案，要求NCC清查近三屆大選、縣市長選舉，政治活動的群眾個資，是否遭不當使用或外洩，並提出報告。不過，通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥爭取3個月的撰寫報告時間，讓藍白委炸鍋反對，3個月後你就拍拍屁股走人了啦，時間還真算得剛剛好。



陳耀祥任期到7月31日，陳也已表態期滿卸任後，將回台北大學教書，並未想留任。



民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目提到，透過基地台比對手機訊號，可分析參加青鳥行動民眾的個資，並觀察與太陽花群眾是否重復。



擔任主席的國民黨籍交通委員會召委陳雪生也看不下去說，你要3個月幹什麼？三大電信業者就算有什麼，也打死不認帳啦，是要整理什麼資料？一個月弄不出來嗎？陳耀祥則說，行政流程的問題，建議3個月。提案的魯明哲則堅持，希望6月底前提供，但最多1個半月。



最終，在藍綠白“立委”交換意見、討價還價後，修正並通過提案內容為，NCC清查近1年內“總統”大選、縣市長選舉期間，政治活動的群眾個資，3家行動電信事業系統所持有之個資，是否遭不當使用或有外洩之虞，向交通委員會提交書面報告。



“立法院”交通委員會3日邀請“數發部”長黃彥男、通傳傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、“法務部”常務次長黃謀信、個資保護委員會籌備處副主任鄭其昀及中華電信董事長郭水義就“國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益”進行專題報告。