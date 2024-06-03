欽點接班人？盧秀燕要江啟臣接棒推動公托

江啟臣與盧秀燕同場出席市政行程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月3日電（記者 方敬為）國民黨“立法院副院長”江啟臣是角逐2026台中市長的可能人選，近期有機會就出席市政活動與國民黨市長盧秀燕同台，今天兩人一同出席“石岡區公共托嬰中心開幕典禮”，盧秀燕致詞強調她任內積極推動公托政策，以達到“公托8倍增”，隨即點名江啟臣“接棒”持續推動，引人聯想。



台中市政府社會局、觀光旅遊局、石岡區公所3日合辦“石岡區公共托嬰中心開幕典禮”，包括盧秀燕、江啟臣、石岡區長劉素幸、國民黨市議員吳振嘉、民眾黨市議員陳清龍等人共同揭牌，宣布台中市石岡區首座、全市第44處公共托育機構正式啟用。



盧秀燕表示，她身為六都唯一女性市長，特別理解育兒家庭需要支持，因此她認來積極盤點有餘裕的公有空間，整合各局處資源、編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等，藉由廣設公托，幫助在地青年無後顧之憂、願生樂養。



盧秀燕說，她上任時台中市衹有5處公托，她打出倍增計劃在第一任期就達標，今天更是達到8倍增，全市第44處公共托育機構落腳石岡，這也是石岡區第一座，可望嘉惠地方民眾，她要感謝市議員在預算上的支持，也要特別感謝江啟臣副院長協助爭取補助經費，新台幣300萬元，幫忙台中市政府推動公托政策，請江啟臣要接棒持續推動！



盧秀燕一席話引起媒體注意，由於江啟臣可能參選2026台中市長，國民黨內另有藍委楊瓊瓔有意願，如今盧喊出江啟臣“接棒”，格外引人聯想。



江啟臣致詞感謝盧秀燕沒有忘記山城，在石岡區設立第一座公托，台中市在相關機構的設置成長效率飛快，促成台中結婚率全台最高，生育率全台第二，他也支持市府持續推進公托建設，會努力協助爭取補助經費，讓台中公共托育環境更好。