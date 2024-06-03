周典論遭羈押因上面要辦？柯建銘批混淆視聽

柯建銘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍屏東縣議長周典論去年涉入鴻海創辦人郭台銘獨立參選“總統”連署賄選案，遭法院收押禁見，至今將近半年。地方議會正副議長聯誼會會長蔣根煌今天號召8位正副議長出面聲援，認為羈押太久，還質疑是上面要辦，政治力介入。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天回應說，沒有人敢講這種話，什麼上面要辦，哪個法官交代的，要有證據，這是混肴視聽。



柯建銘也說，周典論可以去抗告，法律程序尊重檢方跟法院。



黨團書記長莊瑞雄則說，到底有沒有羈押之必要，在《刑事訴訟法》規定的非常清楚，檢方羈押時間是固定，院方延押也不是無限期，針對司法偵辦當中的案件，黨團沒有辦法做過多評論，而該法對被告人權的規定非常清楚，該延押、或者沒有延押的必要性，只能由院方做判斷，黨團尊重司法的裁決。



民進黨高雄“立委”賴瑞隆受訪表示，賄選貪腐是人民深惡痛絕的，支持司法系統嚴查嚴辦，給民眾一個清楚的交代；對於政治人物公開聲援，此舉非常不恰當，特別是這些政治人物本身形象不佳，出來聲援只會讓問題更加嚴重。



他說，如果政治人物想要透過政治力的介入來影響司法、干涉司法，人民不會認同。