侯友宜敗選後首度備詢　國民黨團送暖

國民黨新北市議會黨團與新北市長侯友宜合照，高喊“市長給力，新北福氣”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月3日電（記者 楊騰凱）新北市議會今日舉行市政總質詢，中國國民黨籍新北市長侯友宜2024敗選後首度備詢。侯友宜神情專注，面對市政議題均允諾會全力以赴達成，有關2026市長選舉接班問題他則迴避不談。藍黨團也為侯友宜送暖，在質詢台合照，高喊“市長給力，新北福氣”，侯也感性答謝。



侯友宜2024帶著新北市長職務競選大位，因藍白未能整合，侯得票率僅33.49%，輸給民進黨賴清德的40%，台灣民眾黨柯文哲則拿到26.46%得票率。



2024敗選後侯友宜回歸市政，今日是選後首度到新北市議會出席市政總質詢。



上午國民黨團率先開始質詢，藍營議員一起上到答詢台與侯友宜合照，並高喊“市長給力，新北福氣”。合照後侯友宜也說了一句“謝謝大家”。



國民黨議員也聚焦敏感政治議題，詢問侯友宜市長任期到2026為止，接下來市長該由誰接棒？



國民黨議員陳偉杰表示，目前檯面上有許多人選有意願挑戰新北市，更聽說有黨內議員想參加初選，他想知道侯友宜對於台北市副市長李四川、林奕華，以及新北市副市長劉和然及新北市“立委”洪孟楷這四位接班人選的看法。



侯友宜說，大選後他全心推動市政，國民黨內的人才相當多，四個人選都很好，侯更打趣說，“偉杰議員也很好”。



陳偉杰再追問，新北市長這一仗，是否可能禮讓台灣民眾黨“立委”黃國昌？侯友宜則說，不評論他黨事務，自己的立場很明確，國民黨內有許多人才。