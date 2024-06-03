台北國際電腦展明登場　1500家廠商參與

南港展覽2館外觀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月3日電（記者 張穎齊）台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於4至7日登場，9名AI科技巨頭專題演講已搶先舉行。此次展覽在台北南港展覽1、2館舉辦，預計有1500家廠商、4500個攤位參與，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題。



COMPUTEX 2024除備受矚目的AI科技大咖演講，展覽4至7日登場，4至6日僅接受海內外專業人士、投資客、媒體入場，僅有7日對外開放一般民眾。



現場逾4000個攤位正在進行最後布中，預計將吸引上萬人潮湧入參觀。



COMPUTEX 2024展覽以“AI串聯，共創未來”（Connecting AI）為主軸，匯集全球全球1500家海內外科技業者、新創企業、創投、加速器共襄盛舉。



預計展覽現場將會有各式各樣的AI PC及手機終端產品百花齊放，甚至延伸至汽車、家用電器、穿戴裝置、家庭安全設備等。除了六大主題，並新增“AI運算暨系統解決方案區”、“零組件與電池儲能應用區”及“智慧移動區”。



今年指標參展商包括宏碁、威剛、華擎、華碩聯合科技、華碩電腦、明基、酷碼、台達、精英、芝奇、技嘉、迎廣、財團法人工業技術研究院、宜鼎、英特爾、台灣鎧俠、微星、德商鐠羅工匠、雲達、瑞昱、廣穎、美超微、台灣先進車用技術發展協會、曜越、創見及緯穎等。



此外，“InnoVEX新創展區”為全球最具指標性的新創平台，每年聚集多國新創企業及ICT專業人士，匯聚全球豐富的創意產業資源和資金，促進跨國合作和創新能量的交流，為科技生態系統帶來了嶄新動力。

