高雄盤花公園動土　陳其邁曝命名與客家有關

民進黨高雄市長陳其邁出席高雄市盤花公園開工動土典禮，祈福儀式改用客家的盤花來供奉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長陳其邁3日出席“高雄市盤花公園”開工動土典禮表示，公園融合客家人尊重大自然生態，與自然共融的客家盤花祭祀精神，由於客家人祭祀神明、供奉祖先、節日喜慶，都喜歡用“盤花”祈福，因此公園取名“盤花”，這次動土祈福儀式，原本的鮮花也改成“盤花”來供奉，代表客家族群敬畏天地之心、尊重自然及就地取材、勤儉素朴的精神。



“高雄市盤花公園”開工動土典禮3日上午在三民一號公園光之塔下舉行，由陳其邁偕同“行政院客委會主委”古秀妃帶領社區民眾及客家鄉親，逾百人上香祭拜祈求工程順利。民進黨“立委”邱議瑩、民進黨高雄市議長康裕成、無黨籍高雄市副議長曾俊傑、民進黨高雄市議員何權峰、李雅慧、鄭孟洳、台灣基進高雄市議員張博洋等民代到場參與。



高雄市盤花公園臨愛河畔，正對面是高雄市客家文物館。“盤花”是傳統客家婦女採摘各種鮮豔花朵，如含笑花、夜合花、玉蘭花、樹蘭花和新丁花，溫柔清洗後巧妙地層疊在圓形的塑膠淺盤中，用以向土地伯公、祖先或神明等神靈祈禱，花材均來自於客家庄的家庭花園，除體現虔誠信仰，也凸顯就地取材的智慧與樸素勤儉的民族性格。



陳其邁致詞時提到，盤花公園緊臨愛河畔以發揚客家盤花精神為目標，輔以永續淨零為手段所打造的休閒場域，這次高雄市客家文化園區盤花公園工程總經費高達新台幣8600多萬，希望結合原來客家文化園區，以及周遭相關這些客家公共服務設施，提供給客家鄉親來做使用，盼結合愛河流域整體改造計劃，讓盤花公園成為最具客家特色的公園。



為了結合實踐2050淨零碳排及環境永續發展，盤花公園設計採低維護環境綠化理念，除了改善土壤嚴重鹽化問題，減少既有水泥鋪面、變為草地，增加土地透水性，在公園內廣泛種植代表客家文化的九香及各式植栽，園區下方特別設置了雨撲滿，用以儲存兩水灌溉這些植栽。工期預計在明年年底前完工。



今天動土典禮中祭拜祈福儀式，就結合南部六堆客家莊獨特的傳統儀式“盤花”供奉，陳其邁與到場民代們每人手中均捧著盤花，虔誠祈求未來工程順利。