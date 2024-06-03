“立院”周邊曾出現強波車蒐資料？官方否認

NCC主委陳耀祥（左）接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）“王義川風暴”引發外界質疑民進黨藉執政權力監控民眾手機訊號，而“立法院”審“國會”改革法案時，“立法院”周邊也曾出現“強波車”，被質疑是在搜集民眾資料？通訊傳播委員會NCC主委陳耀祥今日被問此事急忙澄清，大型集會因人流量大，通訊使用量大，是為提升通訊品質。



“立法院”交通委員會3日邀請“數發部長”黃彥男、通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、“法務部”常務次長黃謀信、個資保護委員會籌備處副主任鄭其昀及中華電信董事長郭水義就“國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益”進行專題報告。



民進黨“立委”李昆澤3日表示，無論藍綠誰執政，若“國家機器”侵犯人民受保護的個資，我們絕不能接受。陳耀祥也說，這件事非常嚴重，若違法使用個資，還會有刑責問題，但三大電信業者（中華、遠傳、台哥大）都表達未提供相關資料給特定人士、政黨或企業。



李昆澤追問，“青鳥行動”那幾天，“立法院”周邊出現強波車、行動基地台，有人質疑是在搜集參加集會的民眾資料？陳耀祥急忙澄清，大型集會包括政治性活動、跨年晚會、燈會等，因人流量大、人潮擁擠，通訊使用量大，三大電信業者都會出動強波車及行動基地台支援，提升通訊品質。