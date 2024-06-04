王義川說手機定位用膝蓋想的？凌濤重批唬爛

中國國民黨桃園市議員凌濤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月4日電（記者 盧誠輝）針對民進黨政策會執行長王義川日前稱用“手機定位”來分析“立法院”外的青鳥群眾引發爭議，“立法院”交通委員會為此也在3日特別舉行專題報告。中國國民黨桃園市議員凌濤接受中評社訪問認為，王義川後來改口說是“用膝蓋想的”，顯然這把火已經燒到民進黨高層，所以才會掰出這麼“唬爛”（閩南語：胡扯、說謊）的理由，他贊成“立法院”應強力監督此事。



凌濤，美國康奈爾大學公共行政法學碩士，現任國民黨智庫副執行長，曾任第七屆國民黨青年團總團長兼指定中央常務委員、國民黨文化傳播委員會主任委員、朱立倫辦公室發言人、國民黨2024大選及“立委”競選平台發言人，2022年首次參選桃園市第一選區（桃園區）議員選舉，便以近2.2萬票（10.63%）最高票當選桃園市議員。



凌濤表示，雖然現在“立法院”的聽證調查權在法律上還沒生效，可是為什麼第一個聽證調查案就要調查王義川？因為它可能涉及“數發部”、NCC與中華電信，有沒有把人民的個資洩漏？以及人民是否生活在監控之下？這是很嚴重的問題。



他指出，王義川竟然還敢在直播上說他是“用膝蓋想的”，這真的是令人匪夷所思的事情，因為如果是“用膝蓋想的”，第一天就應該坦誠，也就沒有後續的法律問題。怎麼會等是情延燒拖過3天，現在才表示是“用膝蓋想的”？顯然這把火已經燒到民進黨高層，所以王義川才會被迫在直播上坦誠他是“用膝蓋想的”，這很明顯就是“唬爛”。



凌濤認為，這個案子不能這樣就算了，一定要經過“立法院”的聽證調查制度，在法律生效之前，針對“數發部”、NCC與中華電信來強力檢驗。

