超微蘇姿丰：半導體生態系是一個全球性網絡

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月3日電（記者 俞敦平）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Tzwu-Fang Su）在被問到關於最近的陸方的軍事演習，台灣與大陸之間的緊張關係，對無論是台灣還是大陸的晶片製造商，甚至全球的晶片供應鏈會產生怎樣的影響時，蘇姿丰表示，超微堅信全球半導體供應鏈、客戶鏈以及合作夥伴鏈的重要性，並以此作為公司的運作方式。



今天在2024台北國際電腦展（COMPUTEX）的開幕典禮上，蘇姿丰以“高效能運算邁向AI時代”為題發表演講。並於會後，召開記者會回應媒體提問。面對記者提問，希望她能談談親自來到台灣的重要性，以及台灣在全球供應鏈中的角色有何看法。同時記者希望她能談談關於目前區域情勢，包含最近的陸方軍事演習和兩岸關係的緊張，會如何影響影響大陸與台灣的晶片製造商、和全球晶片供應鏈的局勢。



對記者的提問，蘇姿丰強調了台灣在全球半導體供應鏈中的重要性。她提到，半導體生態系統是一個全球性的網絡，台灣在這個生態系統中扮演著關鍵角色，超微特別是在製造領域，與重要的供應商如台積電（TSMC）及眾多後端合作夥伴、載板合作夥伴有著密切合作。



蘇姿丰指出，除了製造業，台灣還有許多幫助構建生態系統的合作夥伴，包括原始設計製造商（ODM）和合約製造商。她認為，擁有一個全球性的生態系統對於超微來說至關重要，並且Computex展會是一個大家聚集的好地方，可以感受到這一周的特殊氣氛。蘇姿丰表示，超微堅信全球半導體供應鏈、客戶鏈以及合作夥伴鏈的重要性。