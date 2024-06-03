台南2藍議員挺三權分立　嗆賴快廢考、監

國民黨台南市議員蔡育輝（右）與林燕祝3日分別手拿“修憲”改為“內閣制”、“賴清德嗆要廢“監察院”“考試院” 請兌現”手舉牌向賴清德嗆聲。（中評社） 中評社台南6月3日電/中國國民黨台南市議員蔡育輝、林燕祝3日在台南市議會召開記者會怒轟賴清德一上任就搞對立、街頭抗議、罷免“立委”，更不顧人民死活大談“台獨”。蔡育輝、林燕祝更指賴清德不僅在台南市長任內曾嗆要廢“監察院”，去年更提過支持“立法院”成立“修憲”委員會”，因此要求賴趕緊兌現，終結有權無責“總統制”，讓“修憲”一次到位，改為“內閣制”。



蔡育輝與林燕祝3日在聯合記者會上分別手拿“修憲”改為“內閣制”、“賴清德嗆要廢“監察院”“考試院” 請兌現”手舉牌，向賴清德嗆聲。



蔡育輝指出，成熟的民主國家大都採“內閣制”，“總統”都是虛位，“中華民國”的“憲政”制度是“國父”孫中山先生創立的五權“憲法”，但“國民大會”早已在“修憲”時“憲法”增修條文中廢除，既然“國民大會”都可廢，為何“五權憲政”體制不可改？“中華民國”的“總統制”，讓“總統”有權無責，政治責任全由“內閣”扛。國民黨執政時，馬英九任命的“監察院長”還重用民進黨張溫鷹，“中選會”委員用黃石城，哪像民進黨一手包，利用執政剷除異己。



蔡育輝強調，憲政改革是為了“國家”長治久安，不是為了某一黨的政治利益，基層的聲音都贊成“修憲”從五權改為三權分立，廢除“監察院”和“考試院”，為了人民百姓，為了“國家”經濟發展，為了後代子孫，是終結“總統制”有權無責的時刻，把監察權歸“立法院”，把考試權歸“行政院”。



林燕祝表示，“國會”改革案已經三讀通過，“修憲”勢在必行，過去賴清德當台南市長時，因為不進議會被“監察院”彈劾，當時賴清德就嗆要廢“監察院”，且賴當年時說得很好聽，說人民當家作主的具體實現，就是人權受到保障，由於“憲法”是人權的保障書，所以支持在“立法院”成立“修憲”委員會”，建立三權的“憲政”體制，把“監察院”跟“考試院”給予廢除。



林燕祝指出，去年賴競選時在11月15日出席媒體舉辦的跨世代論壇向青年說明政策理念，賴就主動提到支持“立法院”成立“修憲”委員會”，未來目標就是廢除“考試院”、“監察院”。那當選就應該趕快兌現競選支票，送到“立法院”的“考試委員”名單趕快收回去，讓唯賴命是從的民進黨“立委”，全力推動“修憲”，不要選前騙票，選後跳票，讓人民瞧不起。