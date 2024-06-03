卓榮泰校閱海巡端午誓師　願等兩岸春暖花開

卓榮泰3日出席海委會海巡署2024年端午節威力掃蕩誓師暨接裝典禮。（照:行政院提供） 中評社台北6月3日電／“行政院長”卓榮泰3日表示，海峽兩岸關係不應該日趨緊張，台灣已經“釋出了很多未來善意的政策”，也希望不要在口頭上互相地做攻擊，而是要體諒到，怎麼樣才是對雙方人民最大的利益，也體諒到整個印太地區的和平，台灣也願意等待也願意努力到春暖花開的那一天。



卓榮泰今天出席“海委會海巡署”2024年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮，包括民眾黨“立委”麥玉珍、漁會總幹事林啟滄、淡水區漁會總幹事吳永寬、蘇澳區漁會總幹事陳春生等北區漁會代表、海巡之友總會代表等各界出席。



卓榮泰接受聯訪時表示，“海峽兩岸關係不應該日趨緊張，我們已經釋出很多善意政策，我們也希望不要在口頭上互相地攻擊，而要體諒怎麼樣才是對雙方人民有最大的利益，也體諒到整體印太地區的和平。”



卓榮泰說，不是用這種口頭威脅的方式，就能壓制一方，反倒應該大家心平氣和，看看對世界的科技、經濟、區域和平做出共同的努力，“我們願意做，我們也願意等，等到更有希望的那一天，也就是春暖花開的那天，我們願意繼續努力。”



另外，對於蕭美琴指出，政府的目標是2027年造出141艘新式艦艇，卓榮泰表示，非常感謝蕭“副總統”對局勢的肯定，也提出未來應該努力的方向，包括“海巡署”主委管碧玲與所有海巡弟兄姐妹們，大家都非常用心，我們也知道，要在量能上增加人力，設備要更新，所以我今天特別來到這裡，就是在落實這樣的政策。



針對民進黨政策會執行長王義川事件鬧得沸沸揚揚，卓榮泰也表示，若有誤會快釐清，檢調應盡快公布所有偵查結果，他希望台灣是公平開放的社會，彼此不應有不當懷疑。



卓榮泰說，如果有一些誤會趕快釐清，已進入偵查範圍的部分若有進度，希望檢調單位盡快向社會公布所有偵查結果，讓大家安心。“我希望台灣是一個公平開放的社會，不應該彼此有這樣的不當懷疑，所以如果能夠盡速向社會公布的話，也是讓整個事件及早落幕。”