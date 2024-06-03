超微蘇姿丰：與台積電的合作關係非常堅固

AMD董事長暨執行長蘇姿丰。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月3日電（記者 俞敦平)超微(AMD)董事長暨執行長蘇姿丰今日在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕典禮後的記者會上，回答諸多關於AI產業發展的相關問題。她強調，AI技術已成為她個人和AMD公司運營不可或缺的一部分。AMD致力於利用AI提升晶片設計、市場營銷和人力資源管理等各個方面的效率。隨著市場對新產品的需求，AMD也隨著NVIDIA的腳步縮短產品發布周期，並增加投資以保持產品組合的競爭力。她也預測，數據中心的AI加速器市場將顯著增長，而AI PC將帶來PC形態的重大變革，推動市場增長並可能縮短PC升級周期。她表示，今年的Computex將會有更多關於AI PC的介紹，預示著這一趨勢將在未來幾年內持續發展。



此外，媒體也詢問蘇姿丰之前曾提到會採用3奈米GAA製程的晶片，是否指的是三星代工的晶片，未來會不會給三星代工相關的晶片？蘇姿丰則表示，AMD並未提到會採用特定廠商的晶片，但會使用最新的製程技術，像是3奈米、2奈米甚至是更先進的製程。她也強調，目前與合作夥伴台積電的關係還是非常的堅固。



今天COMPUTEX的開幕典禮，蘇姿丰以“高效能運算邁向AI時代”為題發表演講。並於會後召開記者會回應媒體提問。



首先被問到關於AI對她個人的影響與她的看法時，蘇姿丰表示，AI已經滲透到我們生活的各個層面，包括她個人也是GPT和Copilot等技術的積極用戶。蘇姿丰強調，AMD內部也高度重視AI技術，以提升公司的整體運作效率，從晶片設計到市場營銷、銷售和人力資源管理等各個方面都在積極應用AI技術輔助。



針對主要競爭對手NVIDIA計劃將產品發布周期縮短至每年一次，蘇姿丰回應說，AMD也遵循了這一策略，這主要是為了滿足市場對於新產品和新功能的需求。AMD已經增加了投資，並將繼續加大投資力度，以確保每年都能推出創新產品，保持產品組合的競爭力。她認為，這不僅涉及硬件，也包括軟件系統的整合，這是公司最重要的戰略機會(strategic opportunity)。



在被問到今年最夯的AI PC，這種終端的AI裝備將對現行的大型伺服器為主的AI市場將產生怎樣的影響?蘇姿丰指出，AI將被整合到AMD產品組合的每一個領域，無論是數據中心、邊緣計算還是客戶端設備。她預測，到2027年，數據中心的AI加速器市場將增長至4000億美元，顯示出GPU需求的持續增長。對於AI PC，她表示這將是過去十年中PC形態的最大變革，新的AI PC將為市場帶來新的增長機會，並可能促使PC升級週期縮短。