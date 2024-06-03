桃園頻停電　凌濤轟卓榮泰視察台電沒邀市府

中國國民黨桃園市議員凌濤今日在桃園市議會總質詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月3日電（記者 盧誠輝）針對桃園近日頻傳停電，中國國民黨桃園市議員凌濤今日在桃園市議會總質詢時忍不住砲轟，桃園過去半年停電了171次，光是四月就有35次，平均每天都要停電1次，台電卻理由一大堆。日前“行政院長”卓榮泰到桃園視察，卻未邀請桃園是政府代表與會，現在竟還要在大潭電廠增加發電機組，要求桃園市政府向“中央”抗議。



“行政院長”卓榮泰與“經濟部長”郭智輝5月25日赴桃園視察台電改善設施工程，現場卻不見桃園市府官員列席。



桃園市議會今日舉行第3屆第3次定期會第45次會議，凌濤在總質詢時表示，台電各種停電理由無法令人信服，並嘲諷“中央”應成立“甩鍋想理由”部門，而桃園市觀音區大潭電廠也因加入7號、9號機組，成為全台最大火力發電廠，他要求桃園市政府全天候監測排放情形，並規劃電廠周邊居民的健康檢查。



凌濤強調，桃園過去半年停電了171次，光是4月就有35次，平均每天都要停電1次，他相信幾乎每位桃園市民，過去幾個月都有遇到突然停電的狀況，對生活造成很嚴重的負面影響，可是台電卻推託“沒有一戶重復停電過”。



凌濤提到，台電對於桃園頻繁停電，曾經給出過“7種說法”，包括強風、饋線跳脫、樹竹觸碰、線路故障、沿海地區鹽塵害、架空高壓線路斷線、蛇等各種理由。他質疑，為何以前都沒有這些問題，現在國民黨桃園市長張善政執政就一天到晚發生？張善政在執政前，桃園都沒有蛇影響電網嗎？都沒有樹竹嗎？還是都沒有鹽塵害？

