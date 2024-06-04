黃心華：賴將台灣置於險境　憂兩岸開戰

國民黨新北市議員黃心華。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月4日電（記者 楊騰凱）針對兩岸關係的發展，中國國民黨新北市議員黃心華向中評社表示，賴清德趁著美國大選前局勢未穩定，向前突出他的“台獨”信仰，把兩岸的緩衝、保險栓都給抽掉，看來兩岸開戰並非不可能發生的事情，賴等於將台灣置於險境，大家都不樂見兩岸關係朝此方向發展。



工商協進會日前統計，根據兩岸ECFA早收清單，台灣出口大陸可享免關稅之貨品項目原有石化、機械、紡織、運輸工具及其他產品總計521項。此次陸方宣佈中止134項產品免關稅優惠，範圍遍及石化、機械、紡織及運輸工具等四大產業，且迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。



對於中國大陸宣布自6月15日起中止134項台灣產品適用兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅減讓。黃心華說，戰爭之前通常會有一些序曲，在軍事動作之前通常會有經濟戰、法律戰、輿論戰等。這134項產品就等於是大陸新一波的警告，通過經濟、法律來鋪成序曲。



黃心華曾任國民黨智庫“國家政策研究基金會”副執行長、國民黨副發言人，2022年當選新北市議員。



賴清德上任之後，兩岸兵兇戰危的氣氛是否加深了？



黃心華表示，一方面賴清德個性非常強硬，二來他已經把兩岸關係的緩衝、保險栓都已經抽掉了。蔡英文當初還說會依照“憲法”與“兩岸人民關係條例”來處理兩岸事務，至少把“憲法”與“兩岸人民關係條例”放在那邊，所以蔡發展出一套“中華民國台灣”的論述，可是賴清德在就職演說直接說兩岸“兩國互不隸屬”，等於把中間大家的下台階給拉掉。