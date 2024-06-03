蘇姿丰介紹AMD最新產品　強調進入AI時代

AMD董事長暨執行長蘇姿丰以高效能運算邁向AI時代為題發表演講。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月3日電（記者 俞敦平）在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）的開幕典禮上，AMD董事長暨執行長蘇姿丰以高效能運算邁向AI時代為題發表了主題演講。她強調AMD在人工智慧（AI）和高效能計算方面的重大進展。並介紹了AMD針對AI需求開發的新一代處理器。她也邀請了眾多AMD的合作夥伴一同上台展示了雙方合作的多款新產品。她表示，現在是科技產業中的一個令人振奮的時期，創新的速度驚人。她對於公司即將在高性能和AI運算領域中與業界共同完成的工作感到非常興奮。她總結道，AMD將繼續推動技術進步，為產業帶來更多創新和突破。



Computex 2024將於6月4日至7日在台北南港展覽館舉行，3日上午舉行開幕儀式，並邀請AMD董事長暨執行長蘇姿丰以高效能運算邁向AI時代為題發表了主題演講。



開幕儀式在簡短的開場影片和外貿協會董事長黃志芳的致詞後，蘇姿丰在全場的如雷的掌聲中上台。接著蘇姿丰開始展示了AMD的多款產品，並且在中間有邀請多位AMD合作夥伴一同上台，介紹與AMD合作的產品。



蘇姿丰在演說中，不斷的強調AMD在高性能和人工智慧運算領域的領導地位。她介紹了最新的Ryzen 9000桌上型電腦和第三代Ryzen AI筆記型電腦處理器，這些產品在計算和人工智慧性能上表現卓越。此外，她還介紹了單晶片的Versal AI Edge Gen 2系列，這將把更多的AI功能帶到邊緣運算環境中。



蘇姿丰接著談到下一代將採用新的zen 5架構的Turin處理器，這些處理器將延續並提升EPYC系列的領導地位和效能。此外，還有AMD的Instinct AI加速晶片，並介紹了未來這些產品發展的路線規劃。



蘇姿丰表示，這是處於科技產業中的一個令人振奮的時期，創新的速度驚人。她對於AMD即將在高性能和AI運算領域中與業界共同完成的工作感到非常興奮。她總結道，AMD將繼續推動技術進步，為產業帶來更多創新和突破。