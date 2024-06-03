黃志芳：台灣在AI領域有無可取代的產業鏈

貿協董事長黃志芳受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月3日電（記者 俞敦平)貿協董事長黃志芳在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕典禮前接受媒體聯訪時表示，今年的Computex 吸引來自全球超過1200家企業參展，展位數量達到4500個，規模空前盛大，展現了了台灣在資通訊、科技、AI、半導體領域擁有無可取代的強大產業鏈。他認為Computex 2024是台灣今年最值得驕傲的盛事。



台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6月4日至7日在台北南港展覽館舉行，3日上午舉行開幕儀式，並邀請AMD董事長暨執行長蘇姿丰以高效能運算邁向AI時代為題發表了主題演講。黃志芳在會前接受媒體聯訪。



黃志芳指出，今年的Computex展覽邀集了來自全世界超過1200家企業參展，這些企業來自三十多個國家，共使用了4500個展位，規模相當盛大。黃志芳強調，台灣是全球資通訊、科技、AI、半導體的重要國家，擁有無法被取代的強大產業鏈，這也是吸引眾多國際科技企業前來參展的原因之一。



黃志芳指出，此次Computex展覽的主題是“Connecting AI”，展出了六大主題，其中最重要的便是人工智慧（AI）。Computex集中了全球的目光，因為這是唯一能夠將全球最具影響力的科技公司和台灣資通訊產業鏈整合在一起的場合。黃志芳特別指出，這也是唯一一個能夠邀請眾多重量級科技公司的CEO齊聚台北，分享他們對最新科技，特別是AI未來趨勢及最新解決方案的看法。他認為，Computex 2024 是台灣今年最值得驕傲的盛事。