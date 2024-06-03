南投獲捐60部血氧機　許淑華曝韓國瑜善行

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月3日電（記者 方敬為）由中國國民黨“立法院長”韓國瑜創辦的“典亮慈善基金會”今天下午捐贈南投縣政府60部血氧機，國民黨籍縣長許淑華親自接受捐贈，感謝韓國瑜善行義舉，將優先分配給南投市內弱勢的高風險族群，她透露，韓對於全台各地的弱勢民眾照護格外重視，今年才親自到南投埔里探視鄉親，並瞭解地方需求，主動予以協助，她代表縣府再次感謝韓院長。



“財團法人台北市典亮慈善基金會”捐贈南投縣政府血氧機儀式，3日下午在南投市公所舉行，國民黨南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲代表受贈，並由公所發送給14位列管維生設備保全對象家屬，為高風險族群健康把關。



許淑華表示，典亮慈善基金會是由韓國瑜所設立，設立後特別關心南投弱勢族群，她在擔任“立委”期間，曾多次轉達該基金會的愛心，韓國瑜很關心全台各地弱勢族群，在她當選縣長後，仍時不時會主動聯絡，瞭解南投縣政府在弱勢濟助相關需求，今年初，韓國瑜曾親自到埔里探訪弱勢民眾，只要知道有需求，都會主動關心。



許淑華表示，南投縣資源相對缺乏，韓國瑜院長透過典亮基金會捐贈60台血氧機給南投縣，雖然疫情期間，血氧機使用度高，但疫情解封後，還是希望長輩們能自主健康管理，如發現血氧過低，應及早就醫。



張嘉哲表示，南投市有14位民眾獲得血氧機，感謝韓院長的典亮基金會捐贈，有了血氧機，家中的長輩更可以顧健康。