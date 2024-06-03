桃園端午龍舟賽　議員隊PK市府隊要雪恥

桃園市議會龍舟隊今日進行最後一次練習。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月3日電（記者 盧誠輝）端午節將至，桃園市市長盃龍舟賽將在龍潭大池舉辦，每年賽前最有看頭的表演賽，都是由議會組隊PK市府隊，今年也不例外，議會隊在去年飲恨輸給市府隊後，今年奮發圖強，賽前積極練習，率隊的中國國民黨桃園市議會黨團總召徐玉樹有信心今年可以“雪恥”。



徐玉樹表示，今年市府隊將由2位桃園市副市長蘇俊賓和王明鉅帶隊，議會隊則由他親自領軍，為了避免去年憾事重演，今年議會隊早在1個月前就已展開訓練，至今已練習過4次，每次約來回2趟，團隊成員已越來越有默契，成績也有在進步，他有信心今年一定可以一雪前恥。



議會隊今日又到龍潭大池展開最後一次訓練，議員們個個熟練的拿起划槳，相當賣力的划龍舟，儘管天空下著毛毛細雨，但兩趟訓練下來，汗如雨下，濕透的衣褲已分不清是汗水還是雨水。



桃園市市長盃龍舟賽將在8日到10日舉辦，共規劃有包括機關組、區別組、里別組、國中學生組、學生男子組、公開女子組和公開男子組等7個組別，儘管近日天氣不穩定，但龍潭大池仍持續有各組成員前來訓練，比賽期間除龍舟賽外，也有音樂表演和市集，希望讓桃園市民感受濃濃的端午節慶氣氛。