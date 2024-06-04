ECFA生變　劉燈鐘語中評：台灣外貿艱困

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月4日電（記者 方敬為）大陸將於6月15日中止部份ECFA“早收清單”項目關稅減讓，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，相關宣告在中日韓峰會之後，不排除有所脈絡，由於峰會聚焦經貿議題，普遍認為三方FTA取得進展，日、韓產業結構與台相近，經貿是競爭關係，當中日韓貿易關係靠近，台灣卻失去兩岸貿易優勢，外貿處境恐怕越趨艱困。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。



大陸將於自6月15日起，對台灣潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用“海峽兩岸經濟合作框架協議”（ECFA）協定稅率。國台辦對外表示，此舉的根本原因是民進黨當局堅持“台獨”立場，煽動兩岸對立對抗和經濟脫鉤斷鏈，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎。早收清單優惠稅率項目中止比例迄今已達28%。



劉燈鐘認為，大陸擴大中止ECFA早收清單稅率項目，對台灣中小企業雪上加霜。由於台灣政府在經濟發展上，過度傾斜於半導體、資通訊等科技產業，導致少數產業發展熱絡，多數產業卻不景氣。尤其是大多數傳統產業、中小企業受惠於ECFA早收清單稅率，過去可以透過外銷大陸拓展海外市場，一旦優惠稅率中止，台灣的中小企業與傳產首當其衝。



劉燈鐘分析，5月27日召開中日韓峰會，5月31日大陸財政部公告擴大ECFA早收清單項目稅率中止，前後關係或有脈絡可循，由於中日韓峰會除了政治議題，另外聚焦經貿合作，三方都是“區域全面經濟夥伴協定”（RCEP）的成員，這次峰會三方並同意推進2019年以來擱置的自由貿易協定（FTA），藉深化彼此商貿關係來提振經濟，並將三方的合作制度化。



他指出，普遍認為中日韓峰會在三方FTA上取得重大進展，大陸方面在經貿關係上，必然得開始有所調整，台、日、韓的產業結構相近，過去大陸在許多貿易措施上惠台，如今要與日、韓調整貿易合作模式，又碰到兩岸交惡的問題，因此擴大中止ECFA優惠稅率項目，有一舉兩得的意味。