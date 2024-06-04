中評鏡頭：桃園龍潭大池有龍傳說

龍潭大池在當地一直有個神祕的龍傳說。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月4日電（記者 盧誠輝）龍潭大池是桃園的知名地標，占地約18甲的天然埤潭，具調節水量的功能，不僅是桃園台地的灌溉中心，人工島上還有建廟超過半世紀的南天宮，近年在桃園市政府的積極打造下，已成為著名的觀光勝地。但很多人可能不知道，龍潭大池一直有個神祕的“龍傳說”。



龍潭大池至今已有276年歷史，相傳最早在乾隆年間，就被當地人修築霄裡大圳來灌溉現在的龍潭地區，後來便在該地形成蓄水池。據當地人表示，龍潭大池因早期湖面遍佈野菱，當時被稱為“菱潭陂”。後又因相傳池中泉穴有白石，所以即使歷經多次旱季，大池仍始終保持一定的水量，若遇久旱不雨，只要在池畔祈雨便會天降甘霖，讓當地民眾覺得相當靈驗，因此改稱大池為“靈潭陂”。



最讓人當地人津津樂道的傳說則是，在某個風雨交加的夜晚，因有人發現池中出現黃龍，所以又改名為“龍潭陂”，或稱“龍潭庄”，而從那時起，龍潭的地名也就一直被沿用至今。



龍潭大池三面環山、池面開闊，大池中央則設有一座吊橋，一端是南天宮，另一端是湖濱休憩公園。南天宮創建於1972年，供奉關聖帝君、觀世音菩薩與玉皇大帝，是一座結合儒、佛、道三教合一的廟宇，也是龍潭最大的廟宇。南天宮旁則是具有九個彎曲的忠義橋，在橋上可以飽覽整個龍潭大池的景色，因此不分平假日，總吸引許多遊客到此漫步。