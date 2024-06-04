中評關注：綠挑撥白營　想弱化藍白合

綠營提到希望朝野對話，但實際上是想挑撥柯文哲與黃國昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨柯文哲提及民進黨主席賴清德與黨團總召柯建銘之間，未來可能發生民進黨版“馬王政爭”，柯試圖挑撥賴、柯之間心結。而民進黨團也不惶多讓，表面拋出要朝野對話、和解，實則要把柯文哲抓過來，試圖讓柯文哲與黃國昌之間造成嫌隙，除了讓民眾黨內部矛盾，也弱化藍白陣營的合作力量。



由於賴清德一上任就已經決定走朝野對抗路線，放任黨團總召柯建銘強力對抗在野黨，還發動民眾包圍“立法院”，賴清德與民進黨這一系列出招，已讓藍白陣營之間更加緊密合作。



現在民進黨“立法院”黨團卻又拋出要朝野對話，但其實真正想要對話的對象衹有柯文哲。希望柯文哲要拋棄黃國昌與傅崐萁，這是希望拉攏柯文哲，只要柯文哲與黃國昌之間有嫌隙，民眾黨未來是否繼續國民黨合作，就可能會有多方意見，綠營只想要讓藍白陣營內鬨。



柯文哲最近又在“立法院”主動受訪，要加強發言的能見度，民進黨應該嗅出了柯文哲確實有點忌憚黃國昌。加上民進黨在“國會”改革議題上，不斷痛批黃國昌，試圖要把黃的能見度拉高與柯並行，民眾包圍“立法院”也有幾乎半數以上都在罵黃國昌，在綠營有節奏的帶領之下，黃國昌最近聲量有超越柯文哲趨勢。



柯文哲也發現民進黨的戰術對準他與黃國昌，才會提到賴清德與柯建銘可能發生民進黨版“馬王政爭”。但柯建銘並非王金平，也不是“立法院長”，柯能在黨團呼風喚雨，當然有賴清德的授意與同意，否則柯建銘不會這麼肆無忌憚，至少會稍微保留一下。而賴給予柯建銘“國會”發揮的空間，也留下一道防火牆，如果賴真的不想繼續對抗路線，這條防火線就由柯建銘負責承擔，賴進可攻退可守。只是，賴清德更應該考量人民福利，不應該為了民進黨政治前途一再發起朝野對抗，讓台灣內部持續內耗。