林祖嘉：綠不認九二共識ECFA基礎遭破壞

國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。中國國民黨大陸事務部主任、前陸委會副主委林祖嘉向中評社表示，這次主要影響的是石化、紡織和汽車零組件等產業，而ECFA早收清單大陸對台降稅項目達539項，以2022年為例，台灣對大陸早收清單貨品出口金額超過200億美元，以此換算，遭中止的項目佔了四分之一，涉及的出口金額最少達50億美元，衝擊很巨大。



林祖嘉強調，更糟糕的是，在賴清德上任後發表的互不隸屬言論，讓接下來的兩岸關係看不到未來，政治不好，用經貿為施壓手段就是陸方的選項之一。台灣一但失去ECFA關稅減讓紅利，產品成本、價格墊高，出口競爭力減弱，廠商為謀生路被迫撤離台灣，到外地投資設廠，台灣的就業市場就可能受到衝擊，衍生出經濟發展的問題。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，曾任政治大學經濟系系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會副主委，現為國民黨大陸事務部主任。



根據ECFA早收清單，台灣出口大陸可享免關稅之貨品項目原有石化、機械、紡織、運輸工具及其他產品總計521項。此次陸方宣佈中止134項產品免關稅優惠，範圍遍及石化、機械、紡織及運輸工具等四大產業，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。

