顧立雄聽軍事簡報快閃！退將栗正傑批不負責

台“防長”顧立雄。（中評社 資料照) 中評社台北6月4日電／台“國防部長”顧立雄在召開“國防部”軍事會議時，傳出僅聽取“最前面5分鐘簡報”後隨即離席，之後並未裁示，此舉也引發會議中將領面面相覷。對此，退役少將栗正傑3日在政論節目表示，主持會議五分鐘那絕對是不對的，既然第一擊決心在你，就要負起這責任，這種事怎能甩鍋參謀總長？



顧立雄是在5月23日開會，當時大陸解放軍東部戰區發布閃電軍演消息後，軍方在當天上午9時舉行應變作戰會議，會議由顧立雄主持。傳出顧立雄聽取5分鐘的報告後隨即離席，未做任何裁示。當時有軍事將官面面相覷，覺得身為“部長”的顧立雄，開會5分鐘就離席，沒有下達任何裁示，不可思議。



當時會議由參謀總長梅家樹接棒主持，進行後續3個小時的應變會議，之後並下達指令成立應變中心。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑3日在中天節目《頭條開講》中表示，“你主持會議五分鐘那絕對是不對的，我們軍中不是要顧立雄去指揮作戰，是要下達決心，所以第一擊的指揮權是在顧立雄身上，你要憑什麼來下達第一擊的指令？”栗正傑指出，“你要在作戰會議裡面，聽各參的報告，第一個一定是情報次長，然後你顧立雄下達決心，要不要第一擊”。



栗正傑最後也說，那些參謀士要在衡山指揮所裡面掌握三軍的狀況，既然第一擊決心在你，應該就要在那邊。若交給參謀總長“打贏也不是、打輸也不是”，責任全部在參謀總長身上。這種事甩鍋參謀總長，該負起這責任，就要負責任。