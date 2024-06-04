黃仁勳沒見賴清德？郭正亮：在乎大陸市場

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北6月4日電／台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開跑，輝達執行長黃仁勳發表演講，暢談人工智慧AI潮流下的產業前景與未來。對此，前“立委”郭正亮3日表示，“事實上黃仁勳在台大演講聽最後2分鐘是滿感動的，因為台灣真的就是AI硬體的重鎮，賴清德在就職演說都說要推動台灣成AI之島，那有沒有很奇怪，為什麼賴清德跟黃仁勳見不上面？



郭正亮分析，“我們現在都在講AI對台灣很重要，賴清德在就職演說都說要推動台灣成AI之島，那有沒有很奇怪，為什麼賴清德跟黃仁勳見不上面？為什麼都是見美國政客？”郭正亮最後點出，“因為他們不想捲入兩岸的糾紛，因為他們都是跨兩岸的，黃仁勳怎麼可能會不在乎大陸市場？所以你就知道當你把兩岸弄的那麼緊張的時候，人家很難做人，人家也要做大陸的市場”。



郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，“其實絕大多數台灣人都以黃仁勳為榮，誰會去攻擊他？這攻擊也太無聊了”。



台灣臉書粉專“政客爽”也指出，黃仁勳在最近接受英國《金融時報》的專訪時提到拜登政府的出口管制政策，讓輝達猶如被“綁手綁腳”、美國企業遭受巨大的損失。最關鍵的一句是“理論上在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但大陸市場是無法被取代的！”因為中國大陸市場佔美國科技產業市場約1/3比重。



政客爽直言，無論你怎麼唬爛，中國大陸的市場就是放在那邊，你不進去，就會讓競爭對手獲利，這種現實問題卻被民粹綁架，真是有夠好笑！



此外，民進黨前副秘書長、三立集團策略長林鶴明發文分析，黃仁勳的B2B與B2C行銷學，宛若台灣候選人掃街拜票、固樁腳，直呼“他在打造的是輝達版的‘辣台派艦隊’”，演說最後的感謝影片，說是台灣領導人的格局一點也不為過。粉專“不演了新聞台”則指出，黃仁勳今年早就去大陸穿東北大花襖、一起跳扭秧舞了，沒必要幫他選邊站。