台積電今開股東會　董座劉德音交棒魏哲家

台積電董事長劉德音今日出席台積電股東會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月4日電（記者 盧誠輝）台積電今日在新竹國賓飯店召開股東會，將全面改選董事，台積電現任董事長劉德音將退休，交棒給總裁魏哲家，台積電將全面進入由魏哲家領導的時代。



新竹國賓飯店外一早就有許多台積電股東排隊準備進入會場，現場保全戒備森嚴，股東會採邀請制，未獲邀請的媒體與股東都不得進入會場，劉德音在上午約8點40分抵達國賓飯店，心情看起來不錯，會後留他將離開以工作30年的台積電，正式退休。



劉德音早在去年底就已預告在今年台積電股東會後將正式退休，劉在今年1月的台積電法說會中曾發表退休感言表示，過去30年在台積電是一趟非凡的旅程，他非常幸運能夠在台積電工作，並為公司做出貢獻，他期待退休後與家人共度更多時光，開啟人生的新篇章。



根據台積電在今年4月提名的董事候選人名單中，包括3位現任董事魏哲家、曾繁城、龔明鑫及4位現任獨立董事彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫。台積電新獨立董事候選人則有前“行政院長”林全、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯和沙特阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會主席琳恩‧埃爾森漢斯。此次台積電董事會將把台積電董事減為3席，獨立董事則會從6席增至7席，女性人數也將增為2人。