美軍方成立資深整合小組台灣　綠委樂觀其成

綠委陳冠廷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月4日電（記者 俞敦平）針對近日有媒體揭露美國為了加強對台灣的軍事支援，美國國防部於2022年底成立了“高級整合小組－台灣”（Senior Integration Group for Taiwan， SIG－T）。對此，民進黨“立委”陳冠廷指出，這個專門針對台灣的高級整合小組主要是整合各個軍種和不同部門，特別是在軍購和採購的協調上。對於美方這樣的安排，陳冠廷表示非常樂觀其成。



近日有台灣媒體引述《美國國防新聞週刊》（Defense News）於5月30日的報導。為了加強對台灣的軍事支援，美國國防部於2022年底成立了“高級整合小組－台灣”（Senior Integration Group for Taiwan， SIG－T）。這個秘密小組的目的是集中五角大廈內所有相關領導人的注意力，專注於對台灣的支援。SIG－T包括來自各軍種、印度太平洋司令部、採購和保障辦公室、政策辦公室以及美國國防部其他實體的官員及領導，他們的任務是提高對台灣軍事援助的效率和協調性。



對此，民進黨“立委”陳冠廷4日受訪時指出，這個專門針對台灣的高級整合小組主要是整合各個軍種和不同部門，特別是在軍購和採購的協調上。其目的是確保運抵台灣的武器能夠按時到達，並確保台灣能夠獲得最新、最及時的武器設備和資源。



陳冠廷強調，台美之間的關係在過去幾年已經發生了巨大變化，從軍事融資到武器系統裝備的提供，再到金融方面的各種協助，都已經完全不同。因此，有必要由資深的官員和辦公室進行橫向整合，以確保這些支援的有效性和協調性。對於這樣的安排，陳冠廷表示，非常樂觀其成。