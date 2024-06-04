盧秀燕表揚中捷砍人案城市英雄　鞠躬感謝

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，台中市政府找出當時協力的17名乘客舉辦表揚典禮，盧秀燕代表民眾向他們行鞠躬禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台北6月4日電（記者 方敬為）台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，洪姓嫌犯在乘客團結之下遭壓制，台中市政府找出當時協力的17名乘客，今天舉辦表揚典禮，中國國民黨市長盧秀燕頒發“終身免費乘車卡”感謝義勇市民，並稱之“城市英雄”。盧向他們鞠躬，表達成謝與敬佩之意。



當時協力壓制嫌犯的乘客中，遭砍傷臉部的“長髮哥”許瑞顯帥氣的臉上留著長長的刀疤，讓人看了不捨。他表示，雖然有些陰影，但套句動漫作品名言“如果是勇者辛梅爾一定會這麼做”，這也是他當時的想法。



台中市政府4日召開市政會議，盧秀燕邀請上個月在捷運砍人案中挺身而出的義勇乘客出席，當面公開表揚，17名“中捷英雄”中，有9人出席受獎，其中傷勢較嚴重的“長髮哥”許瑞顯、協助奪刀的“短褲男”王先生、“黑衣大叔”蕭先生、出手分散兇嫌注意力的“雨傘哥”賴先生代表接受媒體訪問，吸引大批媒體到場採訪。



盧秀燕感謝中捷義勇乘客，當時第一時間奮不顧身，挺身而出，非常了不起，市府特別表揚捷運英雄，今天有9位到場，包括長髮哥許瑞顯、黑衣大叔蕭先生、雨傘哥賴先生、奪刀短褲哥王先生、黑衣大姐劉小姐、藍衣女凱莉、攝影者黃先生、粉紅衣大姐高小姐、粉衣女士劉小姐等人。



盧秀燕說，其中有2位外籍旅客已回國，其他6人有事不克出席接受表揚，但市府對每一位城市英雄都會頒發“終身免費乘車榮譽卡”，警察局也編列破案獎金，會依照出力的狀況，各頒發新台幣5000元到2萬元不等，另外醫療費用也會協助負擔，再次感謝這17位見義勇為的城市英雄。



與兇嫌扭打臉部遭砍傷的許瑞顯受訪表示，當時雖然感到害怕，現在也有些陰影，但若是重來他還是會幫忙，他並舉動漫作品《葬送的芙莉蓮》當中名言“如果是勇者辛梅爾一定會這麼做”，這是他的座右銘，他本身是“御宅族”，過去外界對宅男有負面的刻板印象，他也希望藉這次機會讓大家對宅男的印象能夠改觀。