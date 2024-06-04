藍委對花東三法有雜音　傅崐萁：有共識再推

藍委傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁力推“花東三法”，要求興建環島高鐵、花東快速道路以及6號高速公路東延花蓮，並喊話要在7月16日以前通過立法。由於建設經費上看2兆元，遭綠營批為“錢坑法案”，就連藍委內部也傳出不同意見，不願全力為傅背書。



國民黨團今日召開黨團大會，傅崐萁在會中就花東三法與藍委溝通，態度已放軟，不再喊話7月16日前一定要通過。



傅崐萁今天中午還將邀藍委餐敘，頗有修補關係意味。



傅崐萁表示，花東三法從頭到尾我們都不相信民進黨會推動，而且包括環島高鐵以及6號高速公路東延花蓮，他都是希望比照過去台灣高鐵興建案，是透過對外招商的方式籌資興建，政府零出資。



傅崐萁強調，至於什麼時間處理立法，一定是等黨內完全有共識才會推動，不只是花東三法，每一個法案都會經過一致的討論、黨團協商之後，才會做出最後決定。



國民黨“立委”賴士葆今日受訪表示，在黨團大會上大家對於花東三法確實有不同聲音，大家覺得需要再加以討論，在大家沒有取得共識之前，應該不會付諸院會直接表決，包括該做的環境影響評估、財務分析等等，還有一些技術面的問題，都應該好好處理。