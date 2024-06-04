ECFA生變衝擊產業　盧秀燕促府助力廠商

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月4日電（記者 方敬為）大陸將於6月15日起擴大中止ECFA“早收清單”項目關稅減讓，中國國民黨台中市長盧秀燕今天要求市府經濟發展局等有關單位盤點，掌握市內產業狀況。經發局說明，ECFA關稅減讓中止，勢必讓業者出口成本上升，產品競爭力疲軟，將建請“中央”設法協商，或幫助業者轉移、分散市場，以減少衝擊。



大陸將於6月15日起對台灣134個稅目產品中止ECFA關稅減讓，迄今公告中止項目達146項，佔整體早收清單產品項目28%。國台辦日前表示，此舉的根本原因是民進黨當局堅持“台獨”立場，煽動兩岸對立對抗和經濟脫鉤斷鏈，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎。



盧秀燕4日主持市政會議，要求市府有關單位要掌握相關影響。經發局表示，相關消息一出，市府即致電關心各大產業園區、重點產業聚落的廠商協進會，向受到影響的業界代表瞭解情況，台中為精密機械重鎮，產業又以出口為導向，此次中國大陸宣布中止關稅減讓項目，涵蓋風機、工具機暨零組件、車用零組件、自行車及其零組件等，致使台中產業受到程度影響。



經發局說明，其中，豐洲科技工業園區廠協會理事長劉栢勇、精科園區廠協會理事長林守堂初步表示，有部分廠協會廠商確實有受到衝擊，近年來工具機等產業，屢屢受到疫情、戰爭、地緣政治跟日幣貶值影響，再加上此次ECFA取消關稅減讓，導致業者出口成本進一步提高，產品競爭力也相對疲軟，在大陸市場的市占率及獲利都會遭到壓縮。