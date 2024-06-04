傳韓國瑜推周錫瑋選國民黨主席　藍委熱議

藍委謝衣鳳受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席明年改選，有媒體人爆料聲稱“立法院長”韓國瑜推派前台北縣長周錫瑋佈局參選黨魁。對此，國民黨“立委”賴士葆說，聽到這個訊息他嚇了一跳，他認為周參選的機率不高。藍委謝衣鳯也說這都只是傳聞。



有媒體人爆料稱，國民黨主席朱立倫明年爭取連任會受到挑戰，第一個是新北市長侯友宜動作頻頻，第二個是韓國瑜可能推派周錫瑋積極布局。



賴士葆表示，這件事情他是第一次聽到，他昨天突然看到這個訊息時也嚇了一跳，他完全沒有得到過類似的訊息。但是他很清楚感受到國民黨主席朱立倫積極要尋求連任，其他人選他到目前為止都不清楚，像是管中閔、周錫瑋他都是第一次聽到，他自己感覺這兩人參選黨主席的可能性不高。



周錫瑋過去支持韓國瑜的力道相當強，韓國瑜有可能會力推周錫瑋參選嗎？



賴士葆指出，這件事情外界大家連結不起來，雖然兩人關係確實好，可是外界並不清楚兩人到底好到什麼地步。如果要說韓國瑜和哪個政治人物真的有革命戰友的情感，那國民黨“立委”謝龍介應該更接近這樣的角色。



謝衣鳯則指出，這都是聽聞、傳說。



謝衣鳯表示，很開心大家願意來爭取國民黨主席的位置，畢竟這是對國民黨的未來有更好的願景與方向，但是依照她這幾年參與黨務工作的經驗下來，她認為任何要選黨主席，這都不是爭取位置這麼簡單，如何讓黨務運作順利，反而是非常重要的事情，未來想選黨主席的人，應該要提出如何讓黨務更精進，因為黨務困難的程度遠比大家想像得高。