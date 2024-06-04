曾提“國會”改革法交換花東三法？柯建銘否認

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁領銜在“立法院”提出《花東建設特別條例》等，並在花蓮向民眾預告，7月16日“立法院”會期結束前“一定過”，引發民進黨陣營強烈抨擊。傅爆料說，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘還曾以“環島高鐵”及“花東快”作為交換條件，希望國民黨團撤回“國會”改革五法。柯建銘今天受訪說，傅崐萁講話不要“豪洨”（指誇大不實），做人要有基本道理，不要顛倒是非。



傅崐萁力推“花東交通三法案”包括“環島高鐵”、“花東快”及“國道六號東延”，但藍營內部對此法案有意見不一。



對於傅崐萁提到，用“國會”改革法案要交換花東三法？柯建銘說，亂講，因為“國會”擴權法案都沒有協商，他們才說那先處理花東三法，條文比較少先談，但是他們不肯。花東條文10條而已，就是先談而已怎麼可能交換，“豪洨話講一堆”。



柯建銘說，“傅崐萁照鏡子都不知道他自己”，講話要憑良心，不要講“豪洨話”，花東條文協商到第6條，但是民眾黨團總召黃國昌反對。要先處理“國會”改革擴權法案，事實就是這樣，做人要有基本道理，不要顛倒是非。



黨團幹事長吳思瑤也說，從來沒有交換，那天是說討論順序，“國會”改革法案要先協商，把花東法案往後挪，怎麼是說交換，只是把協商順序排一下，她強調她當天就在場。