綠向民眾黨喊對話、合作　柯文哲快閃不回

民眾黨主席柯文哲一踏出民眾黨團，就被媒體包圍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）綠白要合作了？民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤昨天接連向台灣民眾黨拋善意稱要“對話”、PO文“破冰”，讓外界解讀綠白合似正在醞釀。台灣民眾黨主席柯文哲4日一早赴民眾黨團開晨會，經過2個多小時後，踏出黨團立刻被媒體包圍，但柯不願接受訪問，直接走向公車站，僅重復說“民進黨政策會執行長王義川要出來交代啦，認罪就好了。”



柯文哲日前受訪談及，民進黨從沒有針對修法來找民眾黨討論過，甚至還稱會出現民進黨版的“馬王政爭”。旋即，從大選期間就與柯文哲槓的柯建銘昨天卻喊話“對話的時間到了”，緊接著民進黨團幹事長吳思瑤晚間PO文指出，與民眾黨“立委”黃珊珊充分討論打詐新4法，“朝野破冰終於踏出好的一步”。綠白間的動作都讓外界解讀似正醞釀綠白合。



柯文哲4日赴民眾黨團與白委進行晨會，一路開會到早上10點多，柯文哲才步出民眾黨團，不少8點半就守在黨團樓下的媒體紛紛一湧而上要問柯文哲問題，但柯文哲只顧著向前走，絲毫沒有想接受訪問的意思，不過當媒體問及“王義川手機門”事件時，柯文哲回了一句，哎唷，叫王義川認罪就好了，囉哩八唆，講那麼多幹什麼。



柯文哲身邊的幕僚也頻頻向媒體喊話，今天沒有受訪、沒有堵麥。媒體邊走邊堵訪，場面一度混亂。