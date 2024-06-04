台軍：陸戰備警巡今早16架次軍機越“中線”

台軍方公佈，陸聯合戰備警巡！16架次軍機越中線入台空域。（圖：台軍方提供） 中評社台北6月4日電／台軍方今天表示，自早上8時20分起，陸續偵獲大陸軍機殲-16、運-8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動。



台灣軍方指出，其中16架次逾越“中線”及其延伸線進入台灣北、中部及西南空域，配合大陸軍艦執行“聯合戰備警巡”。



台軍方強調，已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。



