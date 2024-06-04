綠稱與白破冰　黃國昌、黃珊珊都不認

民眾黨委員黃珊珊被媒體包圍採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤昨天PO出與台灣民眾黨“立委”黃珊珊笑著討論打詐新4法的照片，並透露“朝野破冰終於踏出好的一步”，綠白似有合作空間。不過，黃珊珊4日則拉高音量冷回，委員會討論事情本就很正常，沒有什麼共識不共識。



民眾黨團總召黃國昌先酸說，民進黨執政8年後，好不容易才慢吞吞地推出打詐新4法。但他也說，“行政院”提出的版本只要有道理，民眾黨絕不吝於支持。



民進黨團幹事長吳思瑤3日晚間PO文指出，與民眾黨“立委”黃珊珊充分討論打詐新4法，“朝野破冰終於踏出好的一步”。讓外界解讀似正醞釀綠白合。



民眾黨主席柯文哲4日一早赴民眾黨團與白委進行晨會，由於吳思瑤的PO文，讓黃珊珊一走出黨團就被媒體包圍，黃珊珊一度不想回應，但在媒體跟了一小段路後，又站著回應說，昨天是在討論洗錢防制法，民進黨有“行政院”版本，民眾黨也有版本，現場當然會有不同意見，因此也有一些條文保留意見，這就是審議過程，也沒什麼共識不共識，最後就是送保留協商。



媒體追問，是綠白破冰的第一步嗎？只見黃珊珊拉高音量地說，委員會本來就會討論事情，這很正常，每個法案都會有不同意見，當然要互相溝通，不溝通怎麼討論？