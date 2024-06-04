盧秀燕喊江啟臣接棒　蔡其昌：別用行政資源

蔡其昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）中國國民黨台中市長盧秀燕昨公開點名“立法院副院長”江啟臣接棒，江微笑以對。盧、江多次在活動合體，但這是盧首次公開表態“接棒說”，引發關注。曾代表民進黨參選台中市長、“立委”蔡其昌今天受訪說，國民黨或是台中市長屬意誰接棒，是他們內部意見，但是不可能拿行政資源輔選。盧市長公開行程，整天帶著江啟臣趴趴走，很多事情跟江沒有關係，市長就說這件事情是江副院長投入幫忙，讓大家聽了想笑。



蔡其昌表示，透過市長公開行程、資源安排行程，在幫江啟臣拉票，但是江才剛連任當選“立委”，整天跟市長跑行程不恰當。市民朋友希望任何選舉應該要公平競爭，用市長資源輔選特定人，是不好事情，但盧市長這樣做是慣犯，希望以後不要再這樣做。



蔡宜昌與盧秀燕於2022年競選過市長，盧秀燕以79萬9107票成功連任，蔡當時獲52萬4224票。



媒體追問是否還有意願參選台中市長？蔡其昌說，“成功不一定是我，但是成功事情一定有我”，要當市長要看市民態度，不是看黨態度或是高層屬意誰。他從政以來勤走基層、傾聽民意，但是台中市民若認為他適合也不會推辭，但是也不會強求一定要是他，他態度一向如此。



民進黨台中“立委”何欣純也有意願參選下一屆台中市長。