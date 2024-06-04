柯建銘喊話撤案換綠白對話　黃國昌給軟釘子

民眾黨立院黨團總召黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨天喊話“朝野對話”，但預設前提是台灣民眾黨撤回“花東三法”。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌4日給了軟釘子，他說，這三個特別條例都有個別考量，民眾黨已清楚表達，不贊成用特別預算，要求恪守財政紀律，這是我們的主張。而環島高鐵也說由新任“交通部長”李孟諺表達專業看法後，再進一步評估。



黃國昌強調，民眾黨團對花東三法的態度，已表明得非常清楚了。



媒體追問，柯文哲曾表達“花東三法”、在野特偵組非第一優先，是否要撕小藍標籤？黃國昌認為，民眾黨秉持就事論事的基本態度。



柯建銘昨天向民眾黨主席柯文哲喊話，朝野應該對話的時候到了，“你一念之間可以興邦或亂邦”。但柯建銘也針對朝野對話預設前提，呼籲若民眾黨可以撤回環島高鐵、花東快及國六東延特別條例等“三大錢坑法案”的支持，大家可以坐下來談。



民眾黨主席柯文哲4日一早赴民眾黨團與白委進行晨會。



從2月新“國會”成立後，就與柯建銘空中交鋒、酸言酸語互諷無數回的黃國昌4日接受媒體訪問劈頭就開酸，柯建銘的態度反覆，大家都看得到，在“國會”改革法審查最後一次黨團協商時，柯建銘稱先處理花東三法的事，“國會”改革法案可以緩一緩。