民團憂打詐四法大開網路調閱權　人民遭監控

民間團體今天召開記者會質疑打詐四法修法，將大開網路調閱權。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）“行政院”提出打詐四法，其中在《通訊保障及監察法》草案中，授權檢察官、司法警察為了偵查犯罪或蒐集證據，無需法官許可，即可調取通訊使用者資料。就最近民進黨執行長王義川事件，民團質疑，這次修法確實開放網路流量紀錄，只要認為有犯罪嫌疑，目的事業主管機關或司法警察在這種沒有門檻或沒有要件下，就可任意調取人民基本資訊。甚至，只要你在家上網，也可連結到某個網站，就可以辨認出“你白天去看青鳥，晚上去幹什麼”。



“‘行政院’提出打詐四法《詐欺犯罪危害防制條例》、《通訊保障及監察法》（《通保法》）、《洗錢防制法》、《科技偵查法》，列為“立院”優先法案。不過，民間團體認為，其中《詐防條例》、《通保法》有諸多爭議，今天也舉行“監控開大門，‘國會’同意嗎？”記者會，發表聯合聲明。



民間司改會常務董事林俊宏說，台灣目前詐騙非常嚴重，“政院”也提出四個法律修正案，但對人權的侵害是非常大的。在數位網路上面，“政院”開始思考如何管制網路。修了通保法，將調閱個人通訊資料，不需要法官保留，也就是司法警察想要調取個人資料，不需要法官許可。



林俊宏說，網路流量部分，包括一個人散佈多少網路，上了多久，一個人在網路上喜歡什麼，通通可以調閱。完全沒有門檻，開放司法警察可以調取每個人上網紀錄，任意監控每一個人。立法理由只是很簡單地告訴人民，這樣的侵害是很輕微的，“其實一點都不輕微”。



媒體也詢問，王義川最近稱透過電訊基地台可以取得人民遊行等個資。而政府機關則稱，相關資訊最後還需法院同意才能給予，未來修法後，是否司法警察機關即可調閱參加集會遊行者相關資料？